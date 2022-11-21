خبير قانوني يؤكد على أهمية التحرك الدولي إزاء الانتهاكات التركية

2022/11/21 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الخبير القانوني علي التميمي، على ضرورة تحرك العراق دوليا لمقاضاة تركيا إزاء الانتهاكات التي تقوم بها والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية.وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” ، ان “العراق بامكانه التحرك دوليا إزاء الانتهاكات التركية وهو افضل بالنسبة له خصوصا ان مواد ميثاق الامم المتحدة تتيح ذلك في اغلب المواد منها المواد ١ و٢ و٣٣ و٣٩ ومابعدها من هذا الميثاق”.وأضاف ان “ماقامت به تركيا يعتبر عدوان وفق تعريف العدوان الوارد في قرار الامم المتحدة ٣٣١٤ الصادر ١٩٧٤، وهذا الفعل يتيح للعراق الرد على العدوان وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وإقامة الشكوى أمام مجلس الامن والطلب من هذا المجلس فرض العقوبات على تركيا والزامها بسحب قواتها من الأرض العراقية”.وبين ان “الخطوة التالية تكون من مجلس الامن لاحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المواد ٢ و٩ من اتفاقية منع الابادة الجماعية الذي ينطبق على قتل السياح العراقيين كردستان وعلى قطع المياه، حيث لايمكن اقامة الشكوى من قبل العراق ضد تركيا مباشرة أمام هذه المحكمة لكون الدولتين ليسو اعضاء في اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة”.

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