جهاز المخابرات العراقي : نواجه حملات إعلامية مضللة تستهدف قياداتنا وضباطنا

2022/11/21 | 20:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من جهاز المخابرات العراقي بسم الله الرحمن الرحيم (إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا) صدق الله العلي العظيم يواجه جهاز المخابرات الوطني العراقي حملات إعلامية مضللة تقودها وسائل اعلام ومحللون ومدونون في … Readmore

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