البصرة.. العاملون الاجانب اكثر من المحليين بنسبة 60%

2022/11/21 | 20:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة، أحمد الخفاجي، عن ان نسبة العاملين الاجانب اكثر من العاملين العراقيين بنسبة 60%.

وقال الخفاجي إن “الطبقة العاملة في المحافظة تشكل أكثر من 70% من المجتمع، وتطغى العمالة الأجنبية على نظيرتها المحلية بنسبة تتجاوز 60%، وهناك أجانب يُسجلون بأسماء عراقيين ويدخلون للعمل في شركات استثمارية بالحقول النفطية”.

وتحدث الخفاجي عن “مضايقات تعرقل عمل نقابة العمال من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية، قال إنهما يمنعان (النقابة) من الدخول إلى مواقع العمل للاطلاع على العمالة الأجنبية والوافدة في تلك المواقع”، موضحاً أن “المنع يأتي لعدم الكشف أنها “دخلت البلاد بفيز سياحية وليس للعمل، فضلا عن انتهاء صلاحية معظمها”.

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