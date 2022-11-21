ما حقيقة اعتناق مئات المشجعين الإسلام في قطر؟

2022/11/21 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قال ناشروه إنه يظهر اعتناق أكثر من 500 شخصٍ للإسلام خلال مونديال 2022 في قطر.

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