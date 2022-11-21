2022/11/21 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت عضو مجلس النواب نيرمين معروف،اليوم الاثنين، أن ممتلاك مصرف دجلة والفرات سيتم توزعيعها على المودعين والمؤسسات التي تمتلك مبالغ مالية في البنك. وقالت معروف في بيان /تلقاه المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تؤكد توزيع ممتلكات مصرف” دجلة والفرات” على مودعيها المركز الخبري الوطني.

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