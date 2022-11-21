وزير التجارة يؤكد: المعارض بوابة مهمة للاقتصاد



وزير التجارة يؤكد: المعارض بوابة مهمة للاقتصاد
2022/11/21 | 20:33 - المصدر: المورد نيوز
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