الفريق الفريجي يُفرح العراقيين بهذه الاخبار السارة

2022/11/21 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفريق الفريجي …

ثأراً لشهدائنا الابطال لم تمر ٤٨ ساعة الا وكانت صولة الحق قائمة … بناءً على معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ..



قامت قواتنا الجوية البطلة بدك معاقل الارهـ•ــ•ـاب اعقبها تقدم رجال القوات الخاصة الابطال وكانت النتائج1.



قـ•ـتل ٥ من الـ•دو١عـ•ش الانـ•ـجـ•ـاس والعثور على اشـ••ـلاء متناثرة لـ•دو١عـ•ش اخرين2.



تـ•ـدمـ•ـير ٣ مضافات للعدو3.



الاستيلاء على اسـ•ـلحـ•ـة الـ•دو١عـ•ـش وعـ•بـ•ـواتهم واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم..



رحم الله شهدائنا الابطال واسكنهم فسيح جناته وسنستمر بالثأر للشهداء وتحقيق امن كركوك … اللهم انصر جيشنا ومقاتلينا الابطال

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