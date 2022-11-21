2022/11/21 | 20:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 48EqCwsxIDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشاشة العظام وتحديات المرض) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هشاشة العظام وتحديات المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).