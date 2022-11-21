في 4 محافظات.. القبض على 12 مطلوبا وضبط كدس للعبوات

2022/11/21 | 20:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت عن القاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين.

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