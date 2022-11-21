2022/11/21 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وعمّان تتفقان على إدامة التعاون والتشاور في القضايا المشتركة العاهل الأردني: أمن العراق ركيزة أساسية لإستقرار المنطقة بغداد – قصي منذر عمان – رند الهاشمي عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى بغداد ،بعد اختتام زيارته الى العاصمة الاردنية عمان ،التقى خلالها العاهل عبد الله الثاني ،للاتفاق على ادامة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية […]

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