2022/11/21 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانة دولية للقصف الإيراني والبرلمان يتدارس الرد على الإنتهاكات المتكرّرة اربيل – فريد حسن دانت حكومة إقليم كردستان بشدة الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق الاقليم بعد اقل من اسبوع على ضربات مماثلة ،واكدت انها تشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.ودعت في بيان تلقته (الزمان) امس (بغداد والأمم المتحدة […]

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