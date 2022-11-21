2022/11/21 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التميمي يفجر مفاجأة بشأن إتفاقية بناء المدارس في ديالى الشركات الصينية غير موجودة وبعض المباني ينفذها فيترجي ديالى – سلام الشمري فجر محافظ ديالى مثنى التميمي ، مفاجأة تثير الاستغراب ،بعد ما افصح عن عدم وجود شركات صينية في المحافظة لتنفيذ اعمال بناء 56 مدرسة ،وقال ان اغلب المبان مؤكلة لمقاولين محليين لا يمتلكون خبرة […]

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