2022/11/21 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم -بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، امرا ديوانيا بتكليف 6 مدراء عامين جدد في الوزارة.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن " وزارة المالية أصدرت امرا ديوانيا بتكليف 6 مدراء عامين جدد في الوزارة".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امر ديواني بتكليف 6 مدراء عامين جدد بوزارة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امر ديواني بتكليف 6 مدراء عامين جدد بوزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).