أردوغان يعلن نية بلاده شن

2022/11/21 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوردت شبكة الميدل ايست مونيتر، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن نية بلاده شن عملية "اجتياح ارضي" على الشمال السوري والعراقي ضمن العمليات العسكرية التي تجريها حاليا في البلدين.

وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) نقلا عن الرئيس التركي، ان "العمليات التركية لا تشن بشكل عشوائي او بدون اهداف بعيدة المدى"، متابعا "العمليات ستبقى مستمرة حتى يتمخض عنها أخيرا خطوات مقررة مسبقا، لا يمكن ان تحدد او تنفذ باستخدام الطلعات الجوية فقط".

وشدد الرئيس التركي على ان العمليات العسكرية ستتضمن "اجتياح ارضي" بحسب تعبير الشبكة، متابعا "كما قلنا سابقا، ان قلقة الامن التركي سيؤدي الى اجبار الأطراف المتورطة على دفع الثمن، في الجنوب، هنالك جهات إرهابية تخطط لشن عمليات ضد تركيا، ولن نجلس منتظرين"، على حد قوله.

وفي إجابة على أسئلة الصحفيين، أوضح أردوغان ان العمليات العسكرية الأرضية التي ينوي شنها في العراق "لن تاتي بالتنسيق مع روسيا او الولايات المتحدة الامريكية، موضحا "لم نتواصل باي شكل من الاشكال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن او الروسي فلاديمير بوتن حول هذه العمليات او المقبلة".

وأردف: "بوتن وبايدن يعلمان اننا قادرون على ان نفعل ما نشاء في أي وقت في المنطقة".

وشنت تركيا، يوم أمس، غارات جوية على أهداف قالت إنها تابعة لمليشيات كردية في العراق وسوريا، بعد أسبوع من تفجير في اسطنبول اتهمت تركيا "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذه.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الغارات، التي أطلق عليها اسم عملية المخلب-السيف "استهدفت قواعد كردية كانت تستخدم لشن هجمات على تركيا".

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