قانونية البرلمان: الرد على الانتهاكات التركية – الإيرانية يجب أن يكون قاسياً

2022/11/21 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة الرد بشكل حازم على الانتهاكات التركية والإيرانية المستمرة للسيادة العراقية.

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