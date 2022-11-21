2022/11/21 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة الرد بشكل حازم على الانتهاكات التركية والإيرانية المستمرة للسيادة العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانونية البرلمان: الرد على الانتهاكات التركية – الإيرانية يجب أن يكون قاسياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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