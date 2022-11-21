المالية النيابية توضح آلية تحديد رواتب تقاعد العمال

2022/11/21 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن القانون لا يحدد رواتب تقاعد العمال.وقال عضو اللجنة جمال كوجر للوكالة الرسمية، إن “اللجنة ناقشت قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال”، مبينا ان “هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص “.وأضاف، أن “القانون يدعم القطاع الخاص ويجعل للعاملين في هذا القطاع ضمان وتقاعد كما هو موجود في القطاع العام”، مشيرا الى ان “القانون سوف يوازن بين القطاعين العام والخاص “.وتابع كوجر أن “قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لان سقف الرواتب لها قوانينها الخاصة”، موضحا أن “القانون ينضم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها”.يذكر ان مجلس النواب أنهى، في وقت سابق، القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.

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