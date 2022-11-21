2022/11/21 | 21:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة شاهد..



امرأة تتحدث عن زوجها الذي باع الأطفال لعصابة تسول أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. امرأة تتحدث عن زوجها الذي باع الأطفال لعصابة تسول) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. امرأة تتحدث عن زوجها الذي باع الأطفال لعصابة تسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).