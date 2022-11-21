مورغان فريمان مفاجأة افتتاح المونديال وذكرى ميلاد فيروز الـ87.. الأبرز في أسبوع

2022/11/21 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مورغان فريمان مفاجأة حفل الافتتاح المبهر لكأس العالم في قطر ألفين واثنين وعشرين، جدل حول "توكو تاكا" ميريام فارس، السعودية تحتفي بتاريخ يوسف الثنيان، القاهرة تواصل الاحتفاء بالسينما، وعيد ميلاد السيدة السابعُ والثمانون..إليكم الأبرز في أسبوع

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