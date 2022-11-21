أردوغان يبحث تنفيذ عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني والأمم المتحدة تدعو لعدم التصعيد

2022/11/21 | 21:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده لن تقتصر على القصف الجوي على مواقع حزب العمال الكردستاني في الشمال السوري وشمال العراق، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تجنب التصعيد.

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