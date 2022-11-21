شاهد بالفيديو.. ايران تضرب العراق من جديد و الكونغرس يتحرك | رأس السطر

2022/11/21 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cX2M6_oPMXM

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