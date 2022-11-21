المرور العامة توضح بشان تواجد منسبيها عند الاشارات الضوئية

2022/11/21 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، سبب تواجد منتسبيها عند الاشارات الضوئية.وقال مدير العلاقات والاعلام لمديرية المرور العميد زياد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” انه :”على الرغم من اعادة تشغيل الاشارات المرورية في تقاطعات العاصمة بغداد؛ الا ان تواجد رجل المرور يعتبر شيئا اساسيا”.واوضح “وفقا لقانون المرور التي تنص على الغاء اشارات المرور اذا ما كانت اشارة المرور اليدوية حاضرة”.واشار القيسي، الى “تواجد رجال المرور في جميع التقاطعات وخصوصا التي تشهد زخما بالمركبات باوقات الذروة نتيجة لزحامات واختناقات سببها الاشارات المرورية لغياب تقدير الموقف المروري اذا ما تم الاعتماد عليها”.

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