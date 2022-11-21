اتفاق “ادارة الدولة” هل سيقرب وجهات النظر بين حكومة السوداني والبرلمان؟

2022/11/21 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين المحلل السياسي، نبيل جبار، اليوم الاثنين، مدى امكانية التوافق بين الحكومة الجديدة برئاسة السوداني ومجلس النواب، فيما اكد أن تقاطعات مؤقتة ستظهر من بعض القوى السياسية حول بعض المشاريع مثل النفط والغاز.

وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” ، إنه “من المتوقع أن تجري الأمور بسلاسة ويسر بين الحكومة والمعارضة خصوصاً خلال الفترة الأولى من عمر الحكومة”، مبينا أنه “في الأشهر الثلاثة الأولى وقد تطول حالة الانسجام أكثر حتى الأشهر الستة الأولى”.

أضاف، أن “سبب الانسجام مستند على قاعدة من الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل تحالف (إدارة الدولة) الذي ضم أطرافا سياسية عديدة تجاوز عدد ممثليها في البرلمان العراقي عن 250 مقعداً من أصل 329 مقعداً”.

وبين، ان “الاتفاق تضمن خارطة طريق من السياسات والإجراءات الحكومية وأيضاً التشريعات القانونية بعضها تم وضع له سقوف زمنية للتطبيق تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر”.

وأوضح جبار، أن “احتمالية استمرار الانسجام السياسي مرتبطة بشكل حصري بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه الورقة والاتفاق السياسي الذي عكسته بإعلانها عن المنهاج الوزاري، وقد تتقاطع وتتعارض إذا ما أخفقت الحكومة بتنفيذ التزاماتها أو انحرافها عن ذلك الاتفاق”.

وتابع: “قد نشهد حالة من التقاطعات المؤقتة من القوى السياسية بسبب بعض المشاريع خصوصاً تلك التي تتطلب تشريعاً استراتيجياً كقانون النفط والغاز الذي من المزمع تمريره خلال الأشهر الستة من عمر الحكومة الحالية”.

وكلف ائتلاف ادارة الدولة المنضوي معه قوى الاطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزبين الكرديين محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء، والذي تم تمريره كابينته الحكومية داخل مجلس النواب بتاريخ 27 /10/ 2022.

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