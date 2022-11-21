كاس العالم:هولندا تفوز على السنغال بثنائية متأخرة

2022/11/21 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت هولندا انتصارا ثمينا على حساب

السنغال بهدفين دون رد، على ملعب

الثمامة، مساء اليوم الإثنين، في مستهل

مشوار المنتخبين بمونديال قطر 2022.

وسجل ثنائية هولندا كودي جاكبو في

الدقيقة (84) ودافي كلاسين

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