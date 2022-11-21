فيديو:جريح في لواء علي الاكبر فقد عينه وذراعة يطلب طلبا خاصا من السيد السيستاني

2022/11/21 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موقف يهز الوجدان وتقشعر له الابدان

وخلال زيارة ممثل المرجعية الدينية

العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى

جرحى لواء علي الاكبر (عليه السلام) في

مستشفى زين العابدين (عليه السلام)

التعليمي طلب المقا

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