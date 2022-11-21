زار جرحى لواء علي الاكبر.. ممثل المرجع السيستاني يقبل يد مقاتل فقد عينه واحدى يديه (صور)

2022/11/21 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبّل ممثل السيد السيستاني الشيخ عبد

المهدي الكربلائي، الاثنين، يد احدى

المقاتلين الجرحى الذي فقد عينه واحدى

يديه خلال زيارته لجرحى لواء علي الاكبر

والحشد الشعبي الراقدين في مستشفى

الامام زين العابدين

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