خطأ لا يغتفر وهدفان قاتلان.. هولندا تروض

2022/11/21 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز كودي جاكبو هدفا قرب النهاية وأضاف دافي كلاسن هدفا في الوقت بدل الضائع لتفوز هولندا 2-صفر على السنغال في كأس العالم لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى في استاد الثمامة، اليوم الاثنين.

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