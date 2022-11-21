مَنْ هي الشخصية الأكثر شعبية لدى العراقيين لعام 2022 ؟

2022/11/21 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تجري وكالة (بغداد اليوم) استفتاء للشخصية الأكثر شعبية لدى العراقيين لعام 2022 ؟

للتصويت عبر قناة التليغرام اضغط على الرابط ادناه:

https://t.me/baghdadtoday/70197

زعيم التيار الصدري/ مقتدى الصدر

رئيس أركان الجيش/ عبد الامير يارالله

رئيس الوزراء/ محمد السوداني

وزير الداخلية/ عبد الامير الشمري

رئيس جامعة الدفاع/ سعد العلاق

وزير الدفاع/ ثابت العباسي

رئيس الاكادمية/ ناصر الغنام

الناطق باسم القائد العام/ يحيى رسول

رئيس ائتلاف دولة القانون/ نوري المالكي

رئيس جهاز مكافحة الارهاب/ عبد الوهاب الساعدي

للتصويت عبر الفيسبوك اضغط على الرابط ادناه:

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