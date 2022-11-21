إيران تغلق منفذ الحاج عمران مع إقليم كردستان العراق

2022/11/21 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أقدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، على اغلاق منفذ الحاج عمران مع إقليم كردستان العراق، ومنعت عبور المسافرين.

قال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "إيران أغلقت معبر الحاج عمران مع إقليم كردستان العراق ومنعت عبور المسافرين عبر ذلك المنفذ الحدودي".

وأشار إلى أن "آلاف المسافرين وسواق الشاحنات يناشدون لفتح المنفذ بعد غلقه فجأة".

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