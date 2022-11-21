2022/11/21 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، نتائج عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "القطعات انطلقت من ثلاثة محاور في تمام الساعة 600 فجر يوم الأحد متمثلة بألوية ( 44 ،60 ، فوج المهمات الخاصة ) ومديريات الحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة وقطعات الجيش".

وأضافت إن "القطعات الأمنية توزعت على عدة محاور بقاطع عمليات جنوب وغرب نينوى، استهدفت ملاحقة وتعقب فلول العصاباتالأجرامية".

وتابعت ان "أهم نتائج العملية :-

– تدمير 20 مضافة من قبل قطعات قيادتنا – تدمير 10 انفاق في وادي الثرثار – تدمير 18 صاروخا نوع ” كراد ” – العثور وتدميرمقذوف مدفع عيار 155 – العثور على قنابر هاون عدد 14 – العثور على اعتدة وعبوات قمعية -العثور على مصنع للعبوات الناسفة عثربداخله على 40 عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير – تفتيش قرى جنوب الموصل وشملت كلا من: رجم العظامية – البنية الجنوبية – البلداتالأولى – ام حزاز – ابو عادل – البريت – جسر العقارب – حافة وادي الثرثار – ابو حمام والمناطق التي بين الجانبين في وادي الثرثار.

وانتهت عملية التفتيش والتأمين بوصول القطعات العسكرية المشتركة الى الجانب الجنوبي الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

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