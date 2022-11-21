السعودية تنفي شائعات رفع إنتاج النفط وخسائر الخام تتقلص

2022/11/21 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفى مسؤولون رسميون في السعودية ما تدولاته صحفية وول ستريت جرونال الأمريكية عن نية أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية رفع إنتاج النفط.

وتبع هذا النفي من الجانب السعودي تقليص خسائر سريع للنفط، ليتحول من خسارة 5% إلى 2% فقط، ويظل في اتجاه صاعد.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال يوم الاثنين إن المملكة لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق يوم الاثنين في هذا الصدد.

ونقل عن الأمير قوله "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

"الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023..



وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل".

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