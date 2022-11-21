2022/11/21 | 21:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n3MVycq5DHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني أن يقضي على السلاح المنفلت؟النائب السابق علي الغانمي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني أن يقضي على السلاح المنفلت؟النائب السابق علي الغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).