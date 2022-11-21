2022/11/21 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن فريق الجهد الحكومي، اليوم الاثنين، إضافة 4 أحياء جديدة لحملة تقديم الخدمات في بغداد.وقال رئيس الفريق جابر الحساني في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إن “الفريق عقد اليوم اجتماعه السادس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق الجهد الحكومي يؤكد ان العامل الفاعل في ايصال الخدمات هي الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الجهد الحكومي يؤكد ان العامل الفاعل في ايصال الخدمات هي الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الجهد الحكومي يؤكد ان العامل الفاعل في ايصال الخدمات هي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).