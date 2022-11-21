الامانة العامة:أتمتة الجمارك والمنافذ رفدت خزينة الدولة بقرابة 3 تريليونات دينار

2022/11/21 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية رفدت الدولة بقرابة 3 تريليونات دينار خلال السنتين الماضيتين.وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في […]

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