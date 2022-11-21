الاطار التنسيقي يجتمع بمنزل المالكي

2022/11/21 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين اجتماعا في منزل المالكي.وقال مصدر لوكالة ايرث نيوز ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماع اليوم الاثنين، بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

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