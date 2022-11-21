البصرة.. مصدر يكشف عن كلفة الشرفة الخشبية في كورنيش شط العرب

2022/11/21 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في قسم العقود والإحالات في ديوان محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن سعر الشرفة الخشبية الواحدة في كورنيش شط العرب.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "كلفة الشرفة الواحدة هو سبعة وثلاثون مليون دينار ونصف".

وبين أن "هذه واحدة من فقرات مشروع كورنيش شط العرب الذي أحيل بـ 11 مليار دينار ومن ثم ارتفعت كلفته الى 22 مليار دينار".

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