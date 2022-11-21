باستثناء حالتين.. وزير الداخلية يوجه بإيقاف جميع التنقلات في الوزارة

2022/11/21 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بإيقاف جميع التنقلات إلى ما بعد جدول ترقية كانون الثاني 2023.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية وجه بايقاف تنقلات الضباط والمراتب والموظفين إلى ما بعد جدول ترقية كانون الثاني 2023، واستثنى من ذلك موافقاته الخاصة والحالات الضرورية".

يذكر ان وزير الدفاع ثابت العباسي، كان قد وجه في 10 تشرين الثاني الجاري بإيقاف تنقلات الضباط والمراتب والموظفين إلى ما بعد جدول ترقية كانون الثاني 2023.

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