الحشد العشائري يرد على انباء وجود تحركات لداعش في نينوى

2022/11/21 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أكد قائد الحشد العشائري في جنوب الموصل العميد إبراهيم المرسومي، اليوم الاثنين، أن التقارير التي تنشر عن تحركات داعش في نينوى تهويلية.

وقال المرسومي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "داعش لايستطيع التحرك بسهولة، وتواجده في مناطق صحراوية ويحاول إثبات وجوده فقط".

وأضاف أن "التنظيم الإرهابي لن يكون باستطاعته العودة إلى نينوى إطلاقا، وماينشر في وسائل الإعلام هدفه المبالغة والتهويل فقط، لأن القوات الأمنية بكل أصنافها لديها التحصينات الكافية التي تستطيع مواجهة التنظيم الإرهابي".

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