2022/11/21 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد تعرض "إرهابي" في محافظة ديالى.

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