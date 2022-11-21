2022/11/21 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 المنتخب الأمريكي يسجل الهدف الأول في...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: المنتخب الأمريكي يسجل الهدف الأول في شباك ويلز أولاً على المسلة.

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