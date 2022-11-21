نائب: اجتماع لممثلي الكتل السياسية قبل جلسة الغد

2022/11/21 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسين العامري ان ممثلي الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا قبل جلسة الغد المغلقة.

وقال العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” ان البرلمان سيناقش غدا وبالتفصيل مايحدث من تجاوزات تركية ايرانية على مناطقنا في شمال البلاد.

واضاف العامري ان جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة ان تخرج الجلسة بقرار يحفظ سيادة العراق وامنه.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان يوم غد الثلاثاء جلسة مغلقة بفقرة واحدة هي / مناقشة حفظ سيادة العراق

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