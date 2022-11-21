2022/11/21 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A8FaJb6Rgi0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر لـ"نفس عميق": السيادة تحولت الى "نكتة" والقوى السياسية تتنازل عنها مقابل السلطة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر لـ"نفس عميق": السيادة تحولت الى "نكتة" والقوى السياسية تتنازل عنها مقابل السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).