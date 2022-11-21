الحشد الشعبي يتصدى لتعرض ارهابي في ناحية قرة تبة بديالى

2022/11/21 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليون الاثنين،تصديها لتعرض إرهابي في محافظة ديالى. وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “قوة من الفوج الثالث في اللواء 62 بالحشد الشعبي، تصدت الاثنين، لتعرض إرهابي […]

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