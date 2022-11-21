منصة “تويتر”تحذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية

2022/11/21 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذفت منصة “تويتر” ،اليوم الاثنين، حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وذكر مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “منصة تويتر تحذف حسابا مزيفا للرئيس العراقي، […]

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