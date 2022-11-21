2022/11/21 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد منتخب الأرجنتين وأسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، إصابته قبل يوم من مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيره السعودي، بعد أثارت صورة متداولة له خلال تدريبات الاثنين، قلقا وتساؤلات حول ما إذا كان يعاني من تورم في كاحله الأيسر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نافيا إصابته.. ميسي يستفيد من كل لحظة قبل انطلاق "فرصته الأخيرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نافيا إصابته.. ميسي يستفيد من كل لحظة قبل انطلاق "فرصته الأخيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).