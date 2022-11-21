ما وراء الخبر – قصف تركيا بالعراق وسوريا.. هل يتحول إلى عملية برية؟

2022/11/21 | 23:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية الدكتور سعيد الحاج -في حديثه لحلقة برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2022/11/21)- أنه من الناحية النظرية باتت العملية البرية التركية في سوريا شبه حتمية.

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