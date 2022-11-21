نذر مواجهة أوسع تلوح مجددا بين أنقرة وخصومها من الجماعات الكردية المسلحة

2022/11/21 | 23:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات بلاده في شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الغارات الجوية.وأضاف أن نقاشات بشأن إشراك قوات برية في العملية ستجرى.

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