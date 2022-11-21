نائب: المتهم الأول بملف تهريب النفط نزيل بفندق في البصرة بدل المعتقل

2022/11/21 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل، مصطفى جبار سند، اليوم الاثنين، إن أحمد راضي، الذي وصفه بالمتهم الأول بملف تهريب النفط، نزيل في فندق بالبصرة.

وقال صندوق عبر تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) إن "احمد راضي مدير مكتب ابو رغيف والمتهم الأول بلمف تهريب النفط، نزيل ألان بأحد فنادق محافظة البصرة بدل ان يكون معتقل ألان لدى سجون الامن الوطني الذي يطارده حسب المادة ٤ ارهاب".

واردف: سنطاردكم بكل الوسائل بدعم الناس الواعية والنقية".

ومطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبيّ البلاد.

وقال السوداني في تغريدة له: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وقد تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف: "لن ندخر جهداً، وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

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