الموارد المائية تعلن استحصال الموافقة على إعادة الأجراء الممنوحين إجازة إجبارية

2022/11/21 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اتخذ وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اجراءات لحسم ملف الاجراء الممنوحين إجازة مفتوحة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الموارد المائية ممثلة بوزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله اتخذت اجراءات عدة لغرض حسم ملف الاجراء الممنوحين اجازة مفتوحة وبدون راتب (اجازة اجبارية) والعاملين في الوزارة وتشكيلاتها تمثلت بمفاتحة الأمانة لمجلس الوزراء بكتاب الوزارة المرقم٣٤٠٤٠ في ٢٠٢٢/١١/٢١ ".وأضافت، انه "لغرض ادراج الفقرات المبينة أدناه ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة لمعالجة وضعهم القانوني والتعاقد معم بتوفير التخصيص المالي لهم وضمن قانون الموازنة لعام ٢٠٢٣ والمتمثلة باستحصال الموافقة على اعادتهم للعمل باوامر جديدة بصفة عقود وشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، وكذلك تأمين تخصيص مالي بمقدار ١٥ مليار دينار سنويا ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة وتشكيلاتها اسوة بأقرانهم من الاجراء والعقود العاملين في الوزارات الأخرى، وتدقيق بياناتهم للسنوات التي عملوا فيها من قبل ديوان الرقابة المالية.

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