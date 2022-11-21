نائب بشأن تكرار ’الاعتداءات الخارجية’: يجب الارتقاء في تمكين الأجهزة المسلحة للتصدي

2022/11/21 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الإثنين، عن إجندات جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء لمناقشة “الاعتداءت الخارجية”.

وقال عنوز في تصريح للقناة الرسمية، “سنناقش يوم غد في البرلمان بجلسة مغلقة موضوع الاعتداء على سيادة العراق سواء من قبل تركيا أو إيران وكذلك قضايا تتعلق بقضايا تتعلق بملف المياه الجنوبية مع دولة الكويت”.

وأضاف، “أي خرق لسيادة العراق أمراً مرفوضاً، وجلسة الغد ستكون بمشاركة كافة الكتل السياسية ويجب توحيد الموقف السياسي إزاء الاعتداءات على الأراضي العراقية”.

وتابع، “ضرورة أن نرتقي في تمكين الأجهزة المسلحة لكي تكون قادرة للتصدي على أي اعتداء على العراق سواء على أرضه وسمائه ومياهه الإقليمية”.

وأشار إلى أنه “سيكون النقاش مفتوحاً أمام أعضاء مجلس النواب بضرورة الوقوف أمام هذه الاعتداءات المتكررة سواء عبر القوة المسلحة أو التواجد الأجنبي، فضلا عن مناقشة إمكانيات البلد في كيفية التصدي واستخدام كافة الآليات الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو تجارية أو سياسية بما فيها الوصول إلى وضع حد لهذه الانتهاكات”.

وأجاب عنوز عن سؤال “لماذا ستكون جلسة مغلقة”، قائلاً: “الجلسة ستكون مغلقة كونها ستكون مفتوحة تحت قبة البرلمان، وسيكون فيها مصارحة بين كل الأطراف السياسية، كون الاعتداءات متكررة، وذلك بسبب وجود استغلال عدم وجود موقف عراقي موحد إزاء تلك الاعتداءات”.

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