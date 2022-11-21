خلية الإعلام الأمني تعلن انتهاء المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة

2022/11/21 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، انتهاء المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة.وذكرت الخلية في بيان، أنه “على مدار الثلاثة ايام الماضية، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة وبمتابعة ميدانية من قائد القوات البرية والقيادات المعنية بالقواطع ، انتهت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة والتي اشتركت فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة ونينوى وغرب نينوى وصلاح الدين، وبعمليات محدودة في قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوات من الشرطة وقطعات من الحشد الشعبي”.وتابعت، “بالإضافة إلى جميع الصنوف الساندة والخدمية والوكالات الأمنية والاستخبارية، حيث كان العمل بين جميع القوات الأمنية بروح الفريق الواحد وبشكل متواصل ليل نهار، وتم تنفيذ الخطة المرسومة بشكل دقيق واسفرت عن مقتل( ٤) إرهابيين والعثور على (٥) عبوات ناسفة و(٩١) جليكان مملؤة بمواد شديدة الانفجار و(٥) مساطر تفجير و(٣) احزمة ناسفة ووكرين للإرهابيين وصاروخ گراد وآخر ١٦٠ ملم و(١٥) قذيفة مدفع ١٥٥ ملم وقذيفتي RBG7 و(٣١) قنبرة هاون ومواد آخرى مختلفة.”وأضافت، أنه “تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”، مؤكدة أن “قواتنا الأمنية ستواصل واجباتها المكلفة بها وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وفق الخطط المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لحين القضاء على هذه العناصر الضالة”.

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